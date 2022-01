Ziua lui Eminescu 2022, in Caras Severin, sub auspiciile rugaciunii

In Anul omagial al rugaciunii in viata Bisericii si a crestinului, Episcopia Caransebesului a dedicat Ziua Culturii Nationale 2022, prin comuniune in rugaciune si poezie, "Luceafarului" Mihai Eminescu.Astfel, la sfarsitul saptamanii, in sala de festivitati "Mitropolit Nicolae Corneanu" a Episcopiei Caransebesului, s-a desfasurat, cu prezenta PS Lucian, episcopul Caransebesului, manifestarea cultural-artistica intitulata "Mihai Eminescu si rugaciunea in spiritualitatea romaneasca". ... citeste toata stirea