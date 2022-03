Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, sarbatorita la Scoala Gimnaziala Balint

Maghiarii aniverseaza Revolutia din 1848-1849 pe 15 martie, data la care s-a consfintit si aparitia parlamentului modern a Ungariei. Sarbatoarea este marcata atat in Ungaria, cat si in comunitati de maghiari din diaspora.Elevii din clasele primare de la Scoala Gimnaziala Balint in parteneriat cu Gradinita cu Program Normal Bodo - sectia maghiara, au sarbatorit marti, 15 martie, Ziua Ungariei intr-un mod inedit. Au ascultat Imnul Ungariei, au vizionat povesti din folclorul maghiar si au cantat ... citeste toata stirea