Ziua Mondiala a Astmului. 1 milion de cazuri in Romania. Prof. dr. Cristian Oancea: "Boala e subdiagnosticata...!"

Astmul poate aparea la orice varsta. Astmul nu este o boala infectioasa, ci o boala inflamatorie a cailor respiratorii. Astmul poate fi tinut sub control cu doze mici de corticosteroizi. Pacientii cu astm controlat pot face chiar sport de performanta.Tema din acest an a Zilei Mondiale a Astmului este: "Eliminarea decalajelor in tratarea astmului".La nivel mondial, numarul bolnavilor de astm se apropie de 400 de milioane. In Romania, statisticile medicale arata ca peste 1 milion de persoane ... citeste toata stirea