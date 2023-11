Traditia veche de secole a patiseriei, maiestria si istoria bogata au dus la stabilirea zilei 17 noiembrie si Ziua Mondiala a Baklavelei. O adevarata sarbatoare a aromei, baklavaua este, de asemenea, un simbol semnificativ al bogatei mosteniri culturale a Turciei.Sursele indica faptul ca baklavaua provine din cultura turca yufka, prezenta in bucatariile palatului otoman. Mentionata pentru prima data in documentele palatului in 1473, baklavaua a fost servita pentru in timpul zilelor de ... citeste toata stirea