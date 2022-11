Ziua mondiala a diabetului zaharat, marcata la Centrul Medical Cristian din Buzias

Centrul Medical Cristian Serban din Buzias a marcat Ziua mondiala a diabetului, luni, 14 noiembrie, luminand in albastru cladirea unitatii si organizand si un cross special.Pana in anul 2006, nu a existat niciun simbol global pentru diabet, dar din 2006 cercul albastru reprezinta simbolul universal al diabetului. Scopul simbolului este de a oferi o identitate comuna comunitatii diabetului din intreaga lume. Aceste are scopul de a sustine toate eforturile existente pentru a creste gradul de ... citeste toata stirea