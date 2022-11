Ziua Mondiala a Toaletei. Aquatim: "Canalizarea nu este cosul de gunoi!"

Aquatim aduce in atentia comunitatii importanta pentru sanatate si mediu a infrastructurii de canalizare si tratare a apei uzate, precum si a gestionarii corecte a acesteia, cu prilejul Zilei Mondiale a Toaletei 2022.Prin activitatile educationale dedicate elevilor, publicului tanar in general, compania de apa reia un mesaj important, transmis si in alte randuri, si anume "canalizarea nu este cosul de gunoi".Obiectivul comun al programelor educationale Aquatim este responsabilizarea ... citeste toata stirea