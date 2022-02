Ziua Mondiala de Lupta impotriva Cancerului la Copil. Eurodeputata Maria Grapini: "Anual mor un milion de persoane, dintre care 6000 sunt copii!"

In fiecare an, in data de 15 februarie, este marcata Ziua Mondiala de Lupta impotriva Cancerului la Copil! Initiativa a fost luata in 2002, de organizatia Childhood Cancer International.Scopul este de a promova campanii de colaborare si de sensibilizare, la nivel mondial, in problema copiilor bolnavi de cancer si a exprima sustinerea fata de copiii si adolescentii diagnosticati cu cancer, dar si fata de familiile acestora.Tot marti 15 februarie 2022, membrii Parlamentului European au ... citeste toata stirea