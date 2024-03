Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Tuberculozei - semnal de alarma pentru a constientiza amploarea si gravitatea acestei afectiuni

Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Tuberculozei este un semnal de alarma pentru a constientiza amploarea si gravitatea acestei afectiuni.Tuberculoza (TB) este o problema de sanatate publica la nivel mondial, boala provocand decesul a aproape un milion si jumatate de oameni in fiecare an, indeosebi in tarile in curs de dezvoltare."24 martie 1882 este ziua in care doctorul Robert Koch a instiintat comunitatea medicala despre descoperirea cauzei acestei afectiuni, bacilul care provoaca boala. In ... citește toată știrea