La implinirea a 105 ani de la edificarea Romaniei Mari, vineri, 1 decembrie 2023, Ziua Nationala a fost sarbatorita intr-un mod inedit in comuna Nadrag, din zona de est a judetului Timis, si anume printr-un mars al elevilor, la care au participat circa 500 de persoane (elevi, parinti si bunici).De fapt acest mars a ajuns in acest an la a cincea editie, cu o pauza de doi ani pe timpul pandemiei, iar comuna Nadrag este printre putinele care cinstesc Ziua Nationala a Romaniei prin asemenea ... citeste toata stirea