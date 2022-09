Ziua pompierilor, in Timis. 174 de ani de la batalia din Dealu Spirii

Marti, 13 septembrie 2022, oamenii focului, salvatorii banateni, sarbatoresc Ziua Pompierilor din Romania si implinirea a 174 de ani de la batalia din Dealu Spirii, moment istoric ce evoca sacrificiul ostasilor pompieri condusi de capitanul Pavel Zaganescu care, in anul 1848, au scris o pagina de devotament si demnitate nationala.Evenimentul a trezit un interes foarte mare si din partea cetatenilor, care au tinut sa fie in numar mare, in fata Catedralei Mitropolitane din Timisoara.Cu acest ... citeste toata stirea