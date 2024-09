Ziua Pompierilor! Puncte de informare preventiva, expozitii statice si lectii de prim ajutor, la Lugoj, Faget si Buzias

Anul acesta se implinesc 176 de ani cand bravi pompieri alaturi de militari din mai multe unitati au incheiat victoriosi, in data de de 13 septembrie 1848, prima batalie din istoria moderna a tarilor romane.In lupta din Dealul Spirii, pompierii au pus in deruta ostirea otomana, alternand focurile de arma cu lupta la baioneta.Astfel, in fiecare an, la 13 septembrie este aniversata Ziua Pompierilor din Romania. Cu aceasta ocazie, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Timis (ISU Timis) ... citește toată știrea