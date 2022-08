Ziua Portilor Deschise in fosta capitala a statului dac

Sambata, 20 august, rezultatele cercetarilor efectuate in acest an la Sarmizegetusa Regia vor fi prezentate vizitatorilor.Pentru ziua de sambata, 20 august, prognoza anunta vreme rea si ploi la Timisoara, insa banatenii au destule variante pentru a-si petrece finalul de sambata intr-un mod placut. Una dintre ele este o evadare in natura si o intoarcere in trecut, in istoria de acum doua mii de ani.La aproximativ 200 de kilometri de orasul de pe Bega, in judetul Hunedoara, se afla ruinele ... citeste toata stirea