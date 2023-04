Scoala Gimnaziala "Anisoara Odeanu" isi deschide larg portile pentru toti cei interesati sa observe din interior care sunt conditiile in care se desfasoara orele de curs in aceasta institutie, ce facilitati ofera scoala, avand de asemenea ocazia sa poarte discutii cu cadrele didactice care le vor indruma copiii in primii ani de scoala.Parintii micilor prescolari care vor face ... citeste toata stirea