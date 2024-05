Ziua Puilor de CODRU: programul complet al activitatilor pentru copii in zona amfiteatrului din Parcul Copiilor

In zilele de 1 si 2 iunie, CODRU Festival sarbatoreste Ziua Puilor de CODRU in cadrul evenimentului anual Ciresar al Casei de Cultura a Municipiului Timisoara si se va desfasura in zona amfiteatrului din Parcul Copiilor, oferind o serie de activitati pentru toate varstele.Participantii se vor bucura de jocuri supradimensionate, reinterpretari amplificate ale jocurilor traditionale, unele intinzandu-se chiar pe cativa metri patrati. Pentru cei mai aventurieri, organizatorii au pregatit un ... citește toată știrea