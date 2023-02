Ziua Sfantului Valentin, sarbatorita prima data in anul 496, in Imperiul Roman

Ziua Indragostitilor sau Ziua Sfantului Valentin, sarbatorita prima data in anul 496, este acum marcata la nivel global pe 14 februarie. Este ziua in care oamenii isi arata afectiunea si isi trimit felicitari, flori ori bomboane, alaturi de mesaje de dragoste.In credinta populara, Sfantul Valentin a fost un preot in Roma celui de-al treilea secol. Imparatul Claudiu II a interzis casatoriile, pentru ca, spunea el, barbatii casatoriti sunt soldati slabi, iar Valentin a nesocotit regula, despre ... citeste toata stirea