Asa cum am mai scris, desi aflata in insolventa, Societatea "Meridian 22" ramane "calul de bataie" al lucrarilor publice desfasurate in oras.Din pacate, societatea are la dispozitie doar 17 angajati, repartizati in trei echipe, pentru a raspunde la foarte multe lucrari, cum ar fi interventiile la retelele de apa si canalizare, reteaua de scurgere a apei pluviale, bransamente, montare de guri apa-canal, desfundari canalizare, curatat geigere, refacere camine, reparatii la canalele surpate etc. ... citeste toata stirea