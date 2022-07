La sfarsitul acestei saptamani incep evenimentele dedicate Zilei Timisoarei (3 august). In acest an, spectacolele nu se vor mai tine in zona centrala, ci in Parcul Rozelor. Cum in zona vor fi aduse si tonete de mancare, se impun restrictii pe cateva strazi adiacente. Restrictiile se impun din 30 iulie, ora 22, pana pe 4 august, ora 12. Mai exact, vorbim de inchiderea traficului pe urmatoarele segmente de drum: ... citeste toata stirea