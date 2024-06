Weekend-ul acesta celebram sportul si un stil de viata sanatos, astfel ca esti asteptat, impreuna cu familia, in Iulius Town! Taticii si copiii sunt provocati sa participe la aventuri impreuna, la Father and Son/Daughter Challenge, iar #BeHealthy Festival Timisoara 2024, cel mai mare festival urban de health & fitness, te provoaca la miscare, in Iulius Gardens. Sunt pregatite si alte activitati pentru cei mici: trenuletul distractiei, Miss si Mister Junior 2025 si teatru de papusi.O cursa ... citește toată știrea