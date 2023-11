Evenimentele cuprinse in cadrul actiunii "Timisoara 2023 la nesfarsit", care va avea loc in zona centrala, intre 7 si 10 decembrie 2023 impun o serie de restrictii. In Piata Unirii sunt programate concerte cu Jessie J, Roisin Murphy, Katie Melua, Delia, Emma si Jose Gonzalez. Pentru buna desfasurare a evenimentelor, Primaria Municipiului Timisoara a luat o serie de masuri.Astfel, pentru a facilita accesul catre zona centrala, a fost initiata o Hotarare de Consiliu Local pentru ca transportul ... citeste toata stirea