Zona de agrement cu pontoane, foisoare si locuri de joaca pentru copii, la "Padurice", langa Biled

Zona cunoscuta aflata sub numele de "Padurice", aflata la marginea comunei Biled, ar urma sa fie complet transformat intr-o zona de agrement. Proiectul a fost inclus in programul de Bugetare Participativa, derulat de Consiliul Judetean Timis.Situata la marginea comunei Biled, zona este cunoscuta sub denumirea de "Padurice" si include o zona de 30.0000 de metri patrati. Initiatorul proiectului propune amenajarea luciului de apa cu pontoane, de asemenea se are in vedere montarea de foisoare si ... citeste toata stirea