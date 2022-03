Zona Plopi, zona nimanui! Altadata o oaza de recreere, acum o jungla urbana

Zona Plopi de pe malul Timisului, din vecinatatea Pietei Agroalimentare, este unul dintre exemplele neputintei administrative, indiferent sub ce autoritate bugetara s-ar afla.Frecventata de lugojeni cu ani in urma pentru plaja sau recreere in aer liber si folosita in urma cu cateva decenii ca loc de organizare a serbarilor publice cu spectacole in aer liber, zona Plopilor, cunoscuta mai ales celor cu o anumita varsta, s-a transformat aproape intr-o jungla urbana.Vegetatia in exces la baza ... citeste toata stirea