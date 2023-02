1.000 de elevi, parinti si profesori din Timis au beneficiat de campania "Scoala ta in siguranta"

Aproximativ 1.000 de elevi, parinti si profesori din Timis au beneficiat de campania judeteana "Scoala ta in siguranta", conform datelor furnizate de catre Inspectoratul Scolar Judetean Timis.Liceul Teoretic "Sfintii Kiril si Metodii" Dudestii Vechi a fost miercuri unitatea de invatamant in care s-au desfasurat activitatile proiectului pilot de informare, prevenire si combatere a violentei in mediul scolar.Proiectul pilot initiat de Institutia Prefectului Judetul Timis, ca urmare a ... citeste toata stirea