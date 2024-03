100 de ani, cu Institutul Francez din Romania. Festivalului Filmului Francez, la Timisoara

La aniversarea a 100 de ani, Institutul Francez din Romania prezinta Vertiges - cea de-a 28-a editie a Festivalului Filmului Francez, intre 21 si 24 martie la Timisoara, la cinema Victoria, str. C. Porumbescu, nr. 2), precum si in alte 12 orase din tara.Tema generala a festivalului in acest an este Vertiges - vertijul si variatiile sale in cinema. Epoca noastra este marcata de o accelerare continua, de schimbare si de o pierdere a echilibrului, semne specifice vertijului. - Oare trebuie sa se ... citește toată știrea