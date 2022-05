11 dirijori alaturi de Romanian Chamber Orchestra, in cadrul unui singur concert, la Timisoara

Timisoara va avea parte, joi 26 mai 2022, de un eveniment unic, un adevarat regal muzical. Incepand cu orele 19:00, in Sala Capitol din Timisoara, 11 dirijori de pe 4 continente se vor succede la conducerea muzicala a Romanian Chamber Orchestra, etalandu-si virtuozitatea, in cadrul unui concert extraordinar care incheie singurul curs de dirijat pe care il sustine in Europa renumitul dirijor roman Cristian Macelaru.In cadrul proiectului Romanian Chamber Orchestra, editia a IV-a, Cristian ... citeste toata stirea