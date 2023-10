Manifestarile zilei de luni, 16 octombrie, din cadrul Festivalului International "Lugoj Clasic", sunt dedicate in intregime compozitorului lugojean Filaret Barbu (1903-1984). Momentul aniversar, prilejuit de implinirea a 120 de ani de la nasterea marelui artist, va debuta, in dimineata zilei, cu o depunere de flori la statuia compozitorului din centrul orasului (ora 9:50), urmata de o reuniune in Parcul Prefecturii, la monumentul Horei "Ana Lugojana", al carui nume aminteste de celebra sa ... citeste toata stirea