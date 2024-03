120 de garaje, din 5 cartiere ale Timisoarei, au fost demolate

Peste 120 de garaje vechi, incluse in programul Primariei Municipiului Timisoara de amenajare de noi locuri de parcare, au fost demolate inainte de expirarea termenului de 30 de zile prevazut in notificare, iar altele sunt in curs de desfiintare. Constructiile au fost demolate in regie proprie in zona strazii Eugen Pop (cartierul Modern), zona Intrarea Muntilor (cartierul Sagului), zona strazilor Silistra, Martir Gheorghe Nutu Iotcovici si Intrarea Sunetului (cartierul Lipovei) si zona strazii ... citește toată știrea