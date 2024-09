Primaria Dudestii Noi anunta ca 13 terenuri din domeniul privat al Comunei Dudestii Noi sunt scoase la licitatie, in vederea vanzarii lor. Parcelele, cu suprafete cuprinse intre 603 si 1153 mp, sunt situate atat in vatra veche a comunei, cat si in zonele rezidentiale Solaris. Ofertele se pot depune pana in data de 2 octombrie 2024, urmand ca sedinta de deschidere a ofertelor sa aiba loc in data de 3 octombrie 2024.Terenurile, apartinand domeniului privat al comunei Dudestii Noi, cu destinatia ... citește toată știrea