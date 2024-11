140 de ani de cand strazile din Timisoara au fost iluminate electric. Era al doilea oras din Europa, dupa Nottingham

In anul 1884, Timisoara devenea primul oras din Europa continentala cu strazile iluminate electric. Pe 12 noiembrie, la lasarea intunericului, pe strazile "burgului" de pe Bega au fost puse in functiune 731 de lampi de iluminat electric, pe un traseu in lungime totala de 59 de kilometri, dandu-se astfel in functiune Uzina Electrica. Acest lucru se intampla in timpul primarului Torok Janos (1842-1892), care a ocupat functia de edil sef intre 1876 si 1885.Una dintre izbanzile mandatului sau de ... citește toată știrea