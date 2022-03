15 ferme de vaci au dat faliment, in zona de vest, in 2021

Pandemia de coronavirus SARS-COV2 a avut un impact devastator, in 2021, in sectorul zootehnic, in zona de vest a Romaniei. 15 ferme de vaci cu 350 de capete din cadrul asociatiei Narcisa au dat faliment in judetele Timis, Arad si Caras Severin.Cauzele falimentelorFermierii sunt de parere ca o prima cauza a acestor esecuri este faptul ca in, 2021, a fost un an foarte slab, in ceea ce priveste subventiile. Fermierii au fost taiati. Unele stimulente au fost scoase, cum este cel pentru lapte, ... citeste toata stirea