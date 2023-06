Strada Fara Nume aduce, in perioada 26 iunie - 2 iulie 2023, incluziunea culturala, poezia si arta in vietile timisorenilor, cu o oferta irezistibila, de 15 poeti si 30 muzicieni.Strada Fara Nume este un proiect inovator care promoveaza cercetarea artistica, dezvoltarea abilitatilor si comunitatea artistica. Prin activitati de coproductie, cooperare si schimb de experiente in domeniul muzical si literar, proiectul aduce o noua viziune asupra artei si a spatiilor urbane.Concentrandu-se pe ... citeste toata stirea