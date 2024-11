150.000 de decese anual din cauze cardiovasculare! Un chirurg din Timisoara vine cu o solutie salvatoare!

Decesele provocate de bolile cardiovasculare ating un nivel alarmant de 150.000 pe an in Romania, insa 80% dintre acestea pot fi prevenite sau intarziate, potrivit specialistilor. In cazul interventiilor chirurgicale planificate, mortalitatea este intre 0,5 si 2%, dar creste dramatic la peste 80% in situatiile de urgenta.Dr. Mircea Popitiu, profesor la Universitatea de Medicina si Farmacie din Timisoara si chirurg vascular la Spitalul Judetean Timisoara, subliniaza importanta unui proiect ... citește toată știrea