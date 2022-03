17 ani de inchisoare pentru criminalul Antoniei, fetita din Arad ucisa si incendiata pe camp

Barbatul de 23 de ani care in toamna anului trecut a ucis fetita de patru ani a iubitei sale, iar apoi a incendiat cadavrul langa un cimitir din municipiul Arad, a fost condamnat de Tribunalul Arad.Judecatori l-au condamnat pe criminal la 17 ani si patru luni de inchisoare, dar si la plata unor daune morale de un milion de euro pentru mama copilei si de 500.000 de euro pentru tatal natural.Instanta s-a pronuntat dupa o singura infatisare in acest proces, care a avut loc in 11 februarie. ... citeste toata stirea