"1919 - Misiune regala", pe scena Teatrului "Traian Grozavescu" din Lugoj

Un spectacol de si cu Liana Ceterchi - "1919 - Misiune regala", dupa cartea Dianei Mandache "Queen Marie of Romania - Later Chapters of my Life/Regina Maria a Romaniei - Capitole tarzii din viata mea", va avea loc luni, 5 decembrie 2022, de la ora 19.00, la Teatrul Municipal "Traian Grozavescu" din Lugoj. Accesul la spectacol este gratuit. "1919 - Misiune regala" dezvaluie activitatea diplomatica a Reginei Maria la Conferinta de pace de la Paris si in turneul ei din Anglia. Asa cum in timpul ... citeste toata stirea