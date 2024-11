1954 -2024. Retrospectiva 70 - dr.arh. Mihai Donici, la Galeria Bastion Timisoara

Mihai Donici sau 70 de ani de desen, 60 de ani de grafica, 50 de ani de arhitectura, 40 de ani design auto si mobilier, 30 de ani profesorat in arhitectura, 20 de ani artist vizual si etnosculptor si 10 ani scenografie.Expozitie retrospectiva 70 - dr.arh. Mihai- Corneliu Donici va avea loc, in perioada 14-25 noiembrie 2024, la Galeria Bastion 2, iar vernisajul in 14 noiembrie, la ora 18:00.Expozitia cuprinde lucrari reprezentative dintr-o activitate continua in arhitectura, design si arte ... citește toată știrea