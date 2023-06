Aproape 2.000 de spectatori s-au bucurat de cele doua concerte exraordinare sustinute de JAZZ AT LINCOLN CENTER ORCHESTRA cu WYNTON MARSALIS, la Sala Capitol a Filarmonicii Banatul Timisoara, in 23 si 24 iunie 2023.Cele doua evenimente s-au desfasurat cu casa inchisa.In ambele seri, reactia publicului a fost coplesitoare pentru artistii invitati, care i-au rasplatit pe timisorenii prezenti in sala cu mai multe bisuri.Vineri, 23 iunie 2023, la concertul extraordinar de jazz, pe langa ... citeste toata stirea