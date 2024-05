200 de artisti in cel mai amplu eveniment al Festivalului International "Timisoara Muzicala"

Doua institutii muzicale de cultura din vestul tarii isi unesc fortele artistice in cadrul celui mai amplu eveniment din cadrul Festivalului International "Timisoara Muzicala". Concertul vocal-simfonic din data de 17 mai 2024 reuneste Orchestra simfonica "Remus Georgescu" si Corul "Ion Romanu" ale Filarmonicii Banatul Timisoara si Corul Academic al Filarmonicii Arad.Vineri, de la ora 19:00, la Sala Capitol, vom audia Uvertura de concert "In the South", op. 50 de E. ELGAR si Flos Campi, pentru ... citește toată știrea