25 octombrie - Ziua Armatei Romane

La 25 octombrie, in fiecare an, este marcata Ziua Armatei Romane. In urma cu 80 de ani, la 25 octombrie 1944, dupa lupte grele purtate de militarii corpului Armata a 4-a Romana, in cooperare cu unitatile sovietice, erau eliberate orasele Carei si Satu Mare, ultimele localitati de pe teritoriul national ramase sub ocupatia hitleristo-horthysta, eveniment care a incununat astfel lupta si jertfa zecilor de mii de combatanti pentru eliberarea Ardealului, lupta inceputa in Carpatii Orientali, chiar ... citește toată știrea