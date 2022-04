26 de cetateni din Afganistan, Pakistan si Vietnam depistati de politistii de frontiera de la granita cu Ungaria

Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Nadlac si Varsand au depistat douazeci si sase de cetateni din Afganistan, Pakistan si Vietnam care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare, incarcate cu diverse bunuri.In cursul acestei nopti, in jurul orei 03:30, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de iesire din tara, un cetatean roman, aflat la volanul unui ... citeste toata stirea