Aproximativ 270 de firme si-au anuntat prezenta la Targul Agromalim, cel mai mare din judetul Arad, aflat la a 32-a editie si care se va desfasura in perioada 1 - 4 septembrie in locul consacrat - Expo International Arad.Organizatorul evenimentului - Camera de Comert, Industrie si Agricultura Arad - a anuntat ca vor fi prezenti expozanti din Romania, Ungaria, Germania, Franta, Olanda, Polonia, Cehia si Bulgaria."La editia din acest an sunt asteptati sa participe peste 20.000 de vizitatori, ... citeste toata stirea