300 milioane euro - finantare nerambursabila pentru companii, asociatii, IMM-uri si cooperative

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a publicat draftul de OUG pentru POC 4.1.2, o noua axa de finantare nerambursabila destinata capitalului de lucru in sectorul agroalimentar, cu un buget total alocat de aproximativ 300 milioane euro.Obiectivul schemei il reprezinta sustinerea IMM in cadrul programului de relansare economica cu finantare din fonduri externe nerambursabile, in contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, prin acordarea de ajutoare temporare ... citeste toata stirea