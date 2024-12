35 de ani de cand la Timisoara s-a aprins flacara libertatii

In decembrie 1989, Romania era in pragul unei transformari fundamentale. Ziua de 16 decembrie 1989 a intrat in istorie ca inceputul Revolutiei Romane, un moment definitoriu care a declansat caderea regimului comunist condus de Nicolae Ceausescu. Orasul Timisoara a devenit epicentrul rezistentei si locul unde curajul oamenilor a aprins flacara libertatii.Evenimentele au fost declansate de decizia autoritatilor de a-l evacua pe pastorul reformat Laszlo Tokes, cunoscut pentru criticile sale la ... citește toată știrea