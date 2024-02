36 accidente mortale, in unitatile economice din Timis, dintre care 16 din cauze patologice

Conducerea Inspectoratului Teritorial de Munca ITM Timis a participat, joi, 22.02.2024, la o intalnire cu angajatorii din judet, organizata de catre Camera de Comert Industrie si Agricultura Timis, sub egida Institutiei Prefectului Judetul Timis, in cadrul careia angajatorii si salariatii au fost informati cu privire la noutatile legislative din domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca.Dezbaterile au avut loc in prezenta subprefectului Sorin Gabriel Ionescu, a ... citește toată știrea