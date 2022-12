36 de copii au murit la Revolutie, dar elevii nu stiu ce s-a intamplat in 16 decembrie 1989 la Timisoara

La 33 de ani de la Revolutia Romana din Decembrie 1989 de la Timisoara, zeci de tineri au fost chiestionati pe strazile orasului daca stiu ce s-a intimplat pe 16 decembrie? Niciunul nu a stiut, numai persoanele in varsta au putut sa raspunda.Oana Stanciulescu, jurnalista in Bucuresti, spune ca e lucru rusinos si de ce ei nu le spun si tinerilor si de ce profesorii nu-si incep lectiile in decembrie cu Revolutia, cu sacrificiul tinerilor, de ce parintii nu le spun copiilor lor, oricat de tarziu ... citeste toata stirea