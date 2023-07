Cristian Rudolf, fostul lector de la Centrul Universitar UBB Resita, a primit o condamnare la inchisoare pe cinci ani, pentru luare de mita sub forma continuata.Trimis in judecata de Directia Nationala Anticoruptie, in 15 martie 2023, sub acuzatia de luare de mita sub forma continuata, lectorul universitar Cristian Rudolf a fost gasit vinovat de magistratii Tribunalului Caras-Severin. Completul Sectiei Penale s-a pronuntat la sfarsitul saptamanii trecute, in 14 iulie, condamnandu-l pe Rudolf ... citeste toata stirea