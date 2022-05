50.000 de decese, in 2020. Zilele OncoHelp - eveniment stiintific dedicat unei singure boli

Peste 100 de specialisti in patologia uneia dintre cele mai grave maladii dezbat, timp de trei zile, teme legate de diagnosticul si tratamentul diferitelor forme de cancer.Ajunsa la cea de-a VII-a editie, manifestarea Zilele OncoHelp reprezinta cel mai important eveniment stiintific regional dedicat unei boli care, potrivit statisticilor, in 2020, in Romania, a provocat peste 50.000 de decese. Mai mult, au fost inregistrate aproape 95.000 de noi cazuri de cancer, cu o mortalitate globala ... citeste toata stirea