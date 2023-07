65,7% dintre timisoreni considera ca Timisoara se indreapta intr-o directie buna, arata Barometrul privind calitatea vietii in Municipiul Timisoara 2022, realizat de Universitatea de Vest din Timisoara in colaborare cu Primaria Municipiului Timisoara.In ceea ce priveste programul Capitalei Europene a Culturii, 82,5% considera ca acesta contribuie la cresterea calitatii vietii in oras si este un eveniment cu care Timisoara se poate mandri.Sondajul masoara gradul de satisfactie al ... citeste toata stirea