Luni 10 iulie 2023, Primaria Giroc da startul depunerii de proiecte in cadrul celei de-a doua editii de bugetare participativa, iar suma alocata in acest an este 650.000 de lei.Astfel, in calitate de locuitori ai comunei Giroc aveti posibilitatea sa depuneti un proiect care sa fie incadrat in unul din cele 6 domenii mentionate mai jos:Alei, trotuare si zone pietonaleMobilitate, accesibilitate si siguranta ... citeste toata stirea