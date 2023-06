In 2023, se implinesc 72 de ani de la Rusaliile negre. La 18 iunie 1951, de chiar de marea sarbatoare crestina, Rusalii, in mod sfidator, fostul regim comunisto-rusesc, a pus in miscare cea mai ampla actiune de deportare din istoria contemporana a Romaniei, dupa cea a germanilor din Romania in Uniunea Sovietica.Aproximativ 44.000 de persoane de la granita cu Iugoslavia au fost deportate in Baragan, intr-una dintre cele mai represive actiuni organizate de autoritatile comuniste. In amintirea ... citeste toata stirea