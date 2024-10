75% dintre cladiri trebuie renovate energetic! Caravana Eficientei Energetice a ajuns la Timisoara

Joi, 10 octombrie, Caravana Eficientei Energetice, proiect care promoveaza solutiile de eficienta energetica pentru cladiri, organizat de ROENEF si ING Bank Romania, a ajuns in Piata Victoriei din Timisoara.Este cea de-a sasea si ultima oprire din circuitul national. Evenimentul are loc, in perioada 10-11 octombrie, in Piata Victoriei, si marcheaza incheierea unei serii de sase evenimente care au avut loc in orase mari din Romania.Atractia principala a Caravanei ROENEF este casa ... citește toată știrea