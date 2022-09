82 de cetateni straini depistati ascunsi in compartimentele pentru marfa, in trei automarfare, oprite la frontiera cu Ungaria

Politistii de frontiera de la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat, cu sprijinul echipajelor canine ale Politiei de Frontiera, 82 de cetateni straini ascunsi in trei mijloace de transport incarcate cu diverse bunuri si conduse de soferi romani.Persoanele care incercau sa iasa ilegal din tara provin din Bangladesh, Nepal, India, Pakistan si Afganistan si au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria cu scopul de a ajunge in diferite state din Spatiul Schengen, arata ... citeste toata stirea